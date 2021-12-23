Боррель и Кулеба обсудили риск вторжения России на Украину

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили во время телефонного разговора риск возможного «вторжения» России на Украину. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.

В заявлении отмечается, что глава евродипломатии и глава МИД Украины обсудили ситуацию с безопасностью в Восточной Европе в свете «наращивания военной мощи России вокруг Украины».

«Наращивание военной мощи создало новые угрозы и опасения вторжения», — уточняется в тексте.

Ранее в декабре Боррель поддержал предложение НАТО провести заседание Совета Россия-НАТО. По словам главы евродипломатии, приглашение НАТО к диалогу в ответ на российские предложения, обнародованные на прошлой неделе, является серьезным действием для обеспечения мира в Европе.