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Боррель и Кулеба обсудили риск вторжения России на Украину

Глава евродипломатии Боррель и глава МИД Украины Кулеба обсудили риск вторжения России
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Jonathan Nackstrand / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили во время телефонного разговора риск возможного «вторжения» России на Украину. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.

В заявлении отмечается, что глава евродипломатии и глава МИД Украины обсудили ситуацию с безопасностью в Восточной Европе в свете «наращивания военной мощи России вокруг Украины».

«Наращивание военной мощи создало новые угрозы и опасения вторжения», — уточняется в тексте.

Ранее в декабре Боррель поддержал предложение НАТО провести заседание Совета Россия-НАТО. По словам главы евродипломатии, приглашение НАТО к диалогу в ответ на российские предложения, обнародованные на прошлой неделе, является серьезным действием для обеспечения мира в Европе.

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Марина Совина
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