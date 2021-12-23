Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США отказали России в предложениях по нерасширению НАТО на восток

Белый дом: США не готовы соглашаться на предложения России по НАТО

Фото: Louis Velazquez / Unsplash

США и Россия ведут диалог на дипломатическом уровне и обсуждают предложения последней по гарантиям безопасности. Американские власти уже не готовы идти на некоторые условия Москвы: в частности, на соглашения о нерасширении НАТО на восток. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

«Мы работаем над дипломатическими переговорами. На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, (предложения) по НАТО — хороший пример», — отметила Псаки.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не давал обещаний не расширяться на восток, тем самым отвергнув обвинения президента России Владимира Путина в том, что западные страны «надули» Москву. По словам генсека НАТО, в учредительном договоре Североатлантического альянса указано, что любая страна может стать членом организации.

Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Боррель и Кулеба обсудили риск вторжения России на Украину
Врачи оценили вероятность госпитализации при омикроне
«Жилищник» в Москве предложил неплательщикам за ЖКУ купить частные дома
Клуб Шевченко начал переговоры по трансферу Миранчука
«Аэрофлот» предложил клиентам подарочные сертификаты
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1500 долларов
В Центре Гамалеи оценили необходимость адаптации «Спутника V» под омикрон-штамм
Захарова ответила на заявление Украины о прекращении огня в Донбассе
Курс лиры укрепился
Песков оценил готовность России начать переговоры по гарантиям безопасности
Маска заподозрили в тайном поиске жилья
Умерла культовая писательница и драматург Джоан Дидион
США отказали России в предложениях по нерасширению НАТО на восток
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter