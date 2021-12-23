Столтенберг отверг слова Путина о расширении НАТО на восток

НАТО никогда не давало обещаний не расширяться на восток, заявил в разговоре с агентством dpa генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Таким образом, он отверг обвинения президента России Владимира Путина в том, что НАТО «надуло» Москву, передает «Европейская правда».

По словам Столтенберга, в учредительном договоре Североатлантического альянса указано, что любая страна может стать членом организации. «Во-вторых, есть документы, касающиеся 70-х и 90-х годов — Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия, учредительный акт Россия — НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать собственный путь», — добавил он, назвав это основополагающим принципом европейской безопасности.

Глава НАТО также отметил, что союзники категорически отрицают подобные обещания. «Бывший президент [СССР Михаил] Горбачев сказал, что тема расширения НАТО не поднималась до воссоединения Германии», — заключил Столтенберг.

О том, что альянс «надул» Москву, Путин заявил ранее 23 декабря на ежегодной большой пресс-конференции. «"Ни одного дюйма на восток" — сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии сейчас, в Польше появляются соответствующие [ракетные] системы», — рассказал президент.