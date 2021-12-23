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Путин заявил о «надувшем» Россию НАТО

Путин заявил о пяти волнах расширения НАТО с 1990-х годов

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО «надуло» Москву. Об этом глава государства сказал на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«"Ни одного дюйма на Восток" — сказали нам в 1990-е годы. Ну, и чего? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии сейчас, в Польше появляются соответствующие системы», — отметил Путин.

«И теперь еще говорят, что и Украина будет в НАТО или на двусторонней основе будут базы и ударные системы вооружения», — добавил он.

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Путин подчеркнул, что не Россия размещает свои ракеты рядом с границами США. «Нет, это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому», — добавил он.

Президент задался вопросом, как бы американцы отнеслись, если бы российские ракеты появились возле их границ с Канадой и Мексикой, с которой ранее у Штатов были «территориальные вопросы».

«А Калифорния кому принадлежала? А Техас? Забыли, что ли? Ну ладно, все затихло. Никто не вспоминает про это, как вспоминают про Крым. Ну, и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз», — заявил Путин.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток.

Алевтина Запольская
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