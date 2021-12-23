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Российский фондовый рынок закрылся падением

Индекс Мосбиржи 23 декабря упал до 3704,6 пункта

Фото: Антон Белицкий / Globallookpress.com

Российский фондовый рынок 23 декабря закрылся падением основных биржевых индексов. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 3704,6 пункта (минус 1,12 процента), индекс РТС — до 1587,87 пункта (минус 0,88 процента), свидетельствуют данные площадки.

Среди «голубых фишек» Мосбиржи лидерами роста стали «Алроса» (плюс 0,44 процента, 114,03 рубля за акцию), «Полиметалл» (плюс 0,38 процента, 1268,1 рубля) и «Норникель» (плюс 0,31 процента, 21 902 рубля).

Курс доллара от TradingView

Больше всего подешевели бумаги «Новатэка» (минус 3,12 процента, 1657 рублей), «Яндекса» (минус 1,72 процента, 4411,2 рубля) и «Газпрома» (минус 1,34 процента, 340,91 рубля).

В ходе торгов курс доллара расчетами «завтра» снижался до 73,44 рубля, курс евро падал до 83,1 рубля.

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Платон Щукин
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