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Раскрыто влияние климата и почв на растения по всей Земле

Ученые МГУ связали рост и питание растений с климатом и свойствами почв

Фото: МГУ

Ученые МГУ совместно с международной командой ученых раскрыли, как изменения климата влияют на растения по всему миру. Кратко о результатах исследования, опубликованных в журнале Nature, рассказывается в пресс-релизе на Годнауки.рф.

Биологи выяснили, что свойства почв определяют запасание питательных ресурсов растениями, а климат влияет на ростовые параметры. Для этого специалисты проанализировали огромный объем данных о функциональных признаках растений, а также связанные с ними особенности почв и климатические параметры. Всего в базу вошли 20 655 видов растений со всей Земли, 21 климатический параметр и 107 почвенных характеристик.

Функциональные признаки делятся на две группы: связанные с размером или с ресурсами. К первой относятся, например, высота растений и площадь листа, а ко второй — содержание азота и фосфора в листьях и содержание углерода на единицу сухой массы. При этом высота и площадь листьев значительно больше в теплых и влажных условиях тропиков, то есть зависят только от климатических данных. Некоторые признаки связаны с обоими группами факторов, а некоторые, в том числе число производимых семян за год — не демонстрировали зависимость ни от одной группы.

Результаты позволяют понять, как растения и экосистемы в целом могут реагировать на глобальные изменения климата, и помогут разработать точные модели динамики растительного покрова в эпоху глобального потепления.

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Леонид Немов
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