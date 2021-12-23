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Боррель заверил МИД Украины в координации действий в ответ на предложения России

Боррель: ЕС координирует с партнерами действия в отношении гарантий безопасности от РФ

Фото: Johanna Geron / Reuters

Евросоюз тесно координирует свои действия с трансатлантическими партнерами в отношении предложений России по гарантиям безопасности. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS) по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Евросоюз находится в тесной координации с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками, в том числе по двум представленным Россией проектам соглашений, касающихся европейской архитектуры безопасности», — говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Боррель и глава МИД Украины Кулеба обсудили во время телефонного разговора риск вторжения России. В заявлении отмечается, что глава евродипломатии и глава МИД Украины обсудили ситуацию с безопасностью в Восточной Европе в свете «наращивания военной мощи России вокруг Украины».

Марина Совина
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