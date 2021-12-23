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Журналистка из Калмыкии приехала на конференцию Путина в национальном костюме

Кадр: Telegram-канал IZ.ru

Журналист Юлия Махалиева из Республики Калмыкия приехала на пресс-конференцию президента Владимира Путина в национальном костюме. Таким образом она хочет привлечь внимание главы государства к своему вопросу. Об этом она рассказала в разговоре с корреспондентом IZ.ru, видео их беседы опубликовано в Telegram-канале издания.

«Это национальный калмыцкий костюм (...) для танцевальных выступлений. Самая острая проблема в Калмыкии — это отсутствие питьевой воды. Благодаря поддержке президента в республике была проведена экспертиза водных ресурсов и стало понятно, что за счет подземных источников не решить [проблему]. И нам из Волги ее [нужно] выкачивать. В советское время это было, и вопрос в том, можно ли вернуть эту технологию или как-то улучшить, чтобы питать весь регион пресной водой», — рассказала журналистка, отвечая на вопрос корреспондента о том, ради чего ей нужно привлечь внимание президента.

Большая ежегодная пресс-конференция президента пройдет 23 декабря в очном формате. На мероприятии будут присутствовать 507 сотрудников СМИ. Обычно журналисты сами аккредитовывались на пресс-конференцию, но в этом году их выборочно приглашал Кремль.

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