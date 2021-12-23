Мужчина сходил на неудачное свидание с женщиной и отправился в кино с ее мужем
Пользователь TIkTok @Pattyslap23 из американского города Бостон, штат Массачусетс, рассказал о самом неудачном свидании в своей жизни. Помимо его новой знакомой из Tinder, с которой он и отправился на романтический вечер, к ним в ресторан пришел ее муж вместе с дочерью.
«Мы нашли общий язык и отлично проводили время. Я оплатил счет в ресторане, потому что мы собирались сходить в кино», — сказал американец. Неожиданно к ним за столик подсел незнакомый мужчина. Спутница @Pattyslap23 побледнела как призрак.
«Я спросил: "Парень, я могу чем-то помочь?", а он ответил: "Это моя жена". Пользователь TIkTok спросил женщину, действительно ли это ее муж, и она попыталась найти оправдания, но ситуация становилась все хуже и хуже. "Самое лучшее во всем этом — я увидел, как нечто появилось на периферии моего зрения. Оказалось, что это дочь женщины"», — завершил историю мужчина. Появление родственников понравившейся ему девушки крайне его удивило.
Ролик набрал больше трех миллионов просмотров. Пользователей ужаснула эта история. Они поделились своими соображениями в комментариях. «По крайней мере, все закончилось до того, как у тебя появились чувства к ней», — написал один из них. «Боже, ты передал мужу счет?» — пошутил второй.
Позже @Pattyslap23 поделился еще одним видео, в котором объяснил, что после ухода женщины пошел в кино с ее мужем и дочерью. Мужчины продолжили общаться, и после развода тиктокер познакомил нового друга с одной из своих подруг. Пара до сих пор встречается.
Ранее сообщалось, что в английском городе Ланкастер, графство Ланкашир, девушка «восстала из мертвых» и пришла на свидание своего парня с другой. Когда пара сидела в кафе, мужчина внезапно что-то увидел, побелел от страха и убежал в туалет, а его собеседница увидела девушку, которая была очень похожа на «умершую возлюбленную».