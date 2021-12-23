Украина захотела резко сократить потребление газа в обозримом будущем и нарастить собственную добычу. Об этом на заседании кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, которого цитирует ТАСС.

«Мы подготовили два документа. Наша цель — мероприятия по энергосбережению, чтобы сократить потребление газа на 30-40 процентов в ближайшие годы, а также увеличение [объемов] газа собственной добычи», — сказал Шмыгаль.

При этом страна продолжит закупать газ, несмотря на резкий рост его стоимости в Европе в последние недели, заявлял ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Также Витренко говорил, что ожидает прекращения транзита газа через территорию Украины после запуска газопровода «Северный поток-2». В настоящее время он проходит сертификацию государственным регулятором Германии.

