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Украина захотела резко сократить потребление газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: страна сократит потребление газа на 30-40 процентов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина захотела резко сократить потребление газа в обозримом будущем и нарастить собственную добычу. Об этом на заседании кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, которого цитирует ТАСС.

«Мы подготовили два документа. Наша цель — мероприятия по энергосбережению, чтобы сократить потребление газа на 30-40 процентов в ближайшие годы, а также увеличение [объемов] газа собственной добычи», — сказал Шмыгаль.

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При этом страна продолжит закупать газ, несмотря на резкий рост его стоимости в Европе в последние недели, заявлял ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Также Витренко говорил, что ожидает прекращения транзита газа через территорию Украины после запуска газопровода «Северный поток-2». В настоящее время он проходит сертификацию государственным регулятором Германии.

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Платон Щукин
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