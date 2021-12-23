Путин рассказал о поддержке материнства в России

В России в ближайшее время нужно выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства, от рождения и до окончания школы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Они и сейчас есть, но есть определенные разрывы, касающиеся возраста ребенка. Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших полутора лет», — сказал глава государства.

Ранее в Минтруде сообщили, что отцы-одиночки, воспитывающие детей от суррогатных матерей, с 2022 года смогут получить материнский капитал. В настоящее время дополнительные меры господдержки предоставляются в приоритетном порядке женщинам — гражданкам России.