Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин рассказал о поддержке материнства в России

Путин о демографии в России: нужно окончательно выстроить цепочку поддержки материнства

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В России в ближайшее время нужно выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства, от рождения и до окончания школы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Материалы по теме:
«Шлеп-шлеп-шлеп — и пошли» Вакцинация, враги России и раздача денег. Главные цитаты с пресс-конференции Путина
«Шлеп-шлеп-шлеп — и пошли»Вакцинация, враги России и раздача денег. Главные цитаты с пресс-конференции Путина
00:00
«Этот вариант будет быстро распространяться» Омикрон-штамм называют угрозой здравоохранению Европы. Что ждет Россию?
«Этот вариант будет быстро распространяться»Омикрон-штамм называют угрозой здравоохранению Европы. Что ждет Россию?
00:00

«Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Они и сейчас есть, но есть определенные разрывы, касающиеся возраста ребенка. Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших полутора лет», — сказал глава государства.

Ранее в Минтруде сообщили, что отцы-одиночки, воспитывающие детей от суррогатных матерей, с 2022 года смогут получить материнский капитал. В настоящее время дополнительные меры господдержки предоставляются в приоритетном порядке женщинам — гражданкам России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил присвоение звания угрожавшего заключенным пытками главе УФСИН
Путин допустил новую силовую операцию Киева в Донбассе
Путин объяснил нежелание брать с собой Мишустина в тайгу
Путин назвал мракобесием отсутствие отличий между женщиной и мужчиной
Индонезия отказалась от российских самолетов Су-35
Ректор Казанского университета не признал вину в подстрекательствах к убийствам
Обезьяна утащила щенка на крышу и несколько дней ухаживала за ним
Путин прокомментировал сожжение людей в одесском Доме профсоюзов
Путин ответил на вопрос о дефолте «Роснано»
Путин пообещал помочь Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ
В Швейцарии несколько месяцев прививали граждан просроченными вакцинами
Выбор журналисток в пользу красной одежды на пресс-конференции Путина объяснили
Перечислены признаки подготовки Украины к военной операции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter