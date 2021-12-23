Путин заявил об отсутствии доказательств по делу Навального

Россия неоднократно запрашивала у других стран материалы по делу об отравлении основателя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального, однако не получила ни одного ответа. Об этом президент России Владимир Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

«Ну ладно, не хотите — предложили, чтобы наши приехали туда специалисты, вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ — дайте нашим специалистам приехать, давайте возьмем пробы, проверим. Дайте нам основание хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет», — рассказал глава государства.

По его словам, европейские страны даже не объяснили своего молчания по этому вопросу. «Так что про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить», — заключил Путин.

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства.

