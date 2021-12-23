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Психически больной россиянин устроил поножовщину с врачами и полицейскими

В Красноярске задержан 32-летний россиянин, ранивший ножом врачей и полицейских

Кадр: СК РФ

В Красноярске задержан 32-летний психически больной россиянин, устроивший поножовщину с врачами и полицейскими. Об этом в четверг, 23 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, 21 декабря в полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее брат избивает мать. Прибывшие полицейские установили, что мужчина болен, и вызвали врача. В какой-то момент в ходе осмотра пациент распылил газовый баллончик, схватил нож, ранил в спину врача и нанес несколько ударов сотрудникам правоохранительных органов. После этого полицейские вызвали подкрепление и вместе с прибывшими сотрудниками Росгвардии задержали дебошира. Пострадавший врач был доставлен в больницу, угрозы его жизни нет.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

21 декабря сообщалось, что в Курагинском районе Красноярского края задержан 31-летний местный житель, который зарезал сотрудника МВД.

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Владимир Седов
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