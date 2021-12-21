Российского полицейского убили из-за девушки

В Курагинском районе Красноярского края задержан 31-летний местный житель, который зарезал сотрудника МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По ее словам, ранним утром 21 декабря поступило сообщение об обнаружении в поселке Большая Ирба в своей квартире тела 23-летнего помощника участкового с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, убийство совершил 31-летний мужчина. Он пришел к полицейскому, и между ними вспыхнул конфликт из-за девушки. Подозреваемый нанес охотничьим ножом несколько ударов потерпевшему, от ножевых ранений тот скончался на месте.

Предполагаемый убийца задержан, решается вопрос о его аресте.