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В Рособрнадзоре оценили возможность отмены ЕГЭ по базовой математике

В Рособрнадзоре не видят предпосылок к отмене ЕГЭ по базовой математике из-за COVID-19

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Предпосылок к отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) по базовой математике из-за пандемии коронавируса нет. Так оценил возможность отмены аттестации глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его цитирует ТАСС.

«Два года показали, что мы научились жить и в ковиде, сдавать экзамены научились. Нет таких предпосылок», — сказал Музаев.

Глава ведомства напомнил, что расписание ЕГЭ было утверждено 15 декабря.

Также из-за пандемии COVID-19 Рособрнадзор не планирует упрощать задания ЕГЭ, отметил Музаев. По его словам, другая сложность экзаменов может ухудшить ситуацию.

Досрочный период сдачи ЕГЭ в России у одиннадцатиклассников начнется 21 марта и продлится до 18 апреля. Основной период сдачи и резервные дни пройдут с 26 мая по 2 июля. Также в сентябре предусмотрены дополнительные дни для написания экзамена.

Ранее Музаев назвал возможную альтернативу ЕГЭ. По его словам, ей может стать портфолио выпускников. Глава ведомства пояснил, что школьники будут собирать свои достижения с шестого класса. «Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством», — подытожил он.

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Анастасия Шейкина
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