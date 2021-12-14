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В Рособрнадзоре назвали возможную альтернативу ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев заявил, что портфолио может стать альтернативой ЕГЭ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Портфолио выпускников при поступлении в высшие учебные заведения может стать альтернативой Единому государственному экзамену. Возможную замену ЕГЭ назвал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Российской газете».

«Класса с шестого школьники уже будут "копить" свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством», — сказал Музаев.

Он объяснил, что эти достижения в будущем могут дать право на поступление в вузы. Сейчас в формировании портфолио заинтересованы только ученики девятых-одиннадцатых классов, отметил глава Рособрнадзора.

В ведомстве уже прорабатывают идею поступления в университеты по портфолио, эту идею в Рособрнадзоре расценивают как перспективную, подчеркнул Музаев.

«Все соревнования, где участвуют младшие школьники, никак вузами не засчитываются. Это демотивирует. Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с шестого класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ», — заявил руководитель Рособрнадзора.

Ранее спикер Госдумы Борис Чернышов предложил две альтернативы ЕГЭ. По его словам, ими могли бы стать международный бакалавриат и «личное дело школьника». Депутат считает, что нельзя давать детям лишь один путь, так как жизнь состоит из альтернатив

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Анастасия Шейкина
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