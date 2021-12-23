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ЕС потребовал от Зеленского отменить санкции против оппозиционных СМИ

Страна.ua: ЕС потребовал от Зеленского освободить Медведчука из-под домашнего ареста

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейский союз (ЕС) потребовал от президента Украины Владимира Зеленского отменить санкции против оппозиционных СМИ и освободить главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из-под домашнего ареста. Об этом сообщает «Страна.ua», со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По его словам, вопросы санкций и ареста стали одними из пунктов предложений, выдвинутых европейскими лидерами на переговорах о деэскалации напряженности вокруг Украины и России, а также обмена мнениями по вопросам внутренней украинской политики и ситуации с правами человека в стране.

«В частности, там был пункт о том, что санкции СНБО против оппозиционных СМИ, включая санкции против "Страны" и трех оппозиционных телеканалов закрытых еще в феврале 2021 года, несправедливы и их нужно отменить. Санкции против оппозиционных СМИ, как считают лидеры ряда европейских стран, только еще больше усугубляют ситуацию и усиливают раскол в Украине», — отметил источник.

Виктор Медведчук находится под домашним арестом с середины мая. Его обвиняют в госизмене, нарушении законов и обычаев войны и содействии терроризму. Сам он считает уголовные дела против себя политическими.

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