Машины скорой помощи ГАЗ пополнили автопарки медучреждений России

Сотни машин скорой медицинской помощи производства Горьковского автозавода пополнили в сложнейший период пандемии парки медицинских учреждений по всей России. Автомобили «ГАЗель NEXT» и «Соболь» спасают жизни пациентов и помогают врачам в их нелегкой работе.

Пандемия коронавируса стала серьезнейшим испытанием для российского здравоохранения. Значительно возросла нагрузка практически на все сегменты медицинской системы и в первую очередь на скорую помощь. И в то время, когда число вызовов увеличилось в несколько раз, поставляемые по госпрограмме обновления парков медучреждений машины облегчают работу медикам.

Автомобили позволяют начать диагностику пациента прямо в момент транспортировки в больницу. Здесь есть устройства для реанимации, дифибриляторы, электрокардиографы. Комфортные и функциональные скорые – это гарантия того, что медицинская помощь придет быстрее, что крайне важно в ситуациях, когда счет идет не на часы, а буквально на минуты.

Недавно Горьковский автозавод поставил 20 автомобилей скорой помощи в Нижегородскую область. На церемонию вручения ключей от новых машин съехались главврачи и бригады медиков из различных районов области.

«В районе большая протяженность дорог. Автомобили быстро изнашиваются, и нам необходимо постоянно обновлять автопарк. Сейчас мы получаем „ГАЗель NEXT“, она нам очень нравится — проходимая, комфортная, в ней удобно оказывать медицинскую помощь, можно проводить медицинскую эвакуацию», — рассказала главный врач Богородской центральной районной больницы Нижегородской области Наталья Бакунова.

Таким машинам не страшны даже размытые грунтовые дороги, а их комплектация и технические характеристики позволяют быстро и качественно оказывать первую помощь. Медики отмечают, что автомобили ГАЗ обеспечивают плавность хода даже на дорогах с неровным покрытием, что крайне важно для проведения реанимационных мероприятий в пути.

Автозавод ГАЗ выпускает огромное количество модификаций автомобилей, но именно машины скорой помощи – всегда на особом счету. «Мы сегодня вместе работаем над тем, чтобы как можно скорее победить эту болезнь. Наша компания с первых месяцев пандемии передавала средства защиты, оборудование различным медицинским учреждениям. И конечно, я надеюсь, что наши автомобили станут медикам надежными помощниками», – отметил управляющий директор автозавода ГАЗ Андрей Софонов.

С пандемией помогают бороться не только автомобили, выпускаемые с конвейера Горьковского автозавода, но и люди, которые их создают. В рамках программы #ГАЗпомогает, которую инициировали работники предприятия и поддержал общественный деятель Олег Дерипаска, городские больницы получают от компании средства индивидуальной защиты и высокотехнологичное оборудование. Волонтеры ГАЗа участвуют в развозе лекарств пациентам на дом, а ветеранам доставляют продукты и предметы первой необходимости. Напомним, что с начала пандемии «Группа ГАЗ» направила на противодействие коронавирусу уже около 1,5 миллиарда рублей.

