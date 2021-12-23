Энергию земли будут использовать ради спасения планеты

В Северной Ирландии создали консорциум из представителей бизнеса и ученых, который будет разрабатывать проекты по геотермальной энергетике в регионе. Об этом сообщает CNBC.

В состав консорциума под названием Geothermal NI вошли Королевский университет в Белфасте, а также британские компании в сфере возобновляемых источников энергии, геотермального инжиниринга и инженерного проектирования. Объединение планирует запустить свои первые проекты в 2022 году.

Консорциум рассматривает энергию земли в качестве инструмента, который поможет Северной Ирландии обрести непрерывный источник энергии с минимальными выделениями парниковых газов ради спасения планеты. «Для достижения углеродной нейтральности потребуется целый ряд технологий, которые будут работать в связке, и в Северной Ирландии геотермальная энергия станет важной составляющей этого процесса”», — считает Дэвид Руни из Королевского университета в Белфасте. Несмотря на оптимистические прогнозы развития сектора геотермальной энергетики в будущем, представители консорциума признают, что им предстоит проделать большую работу, когда дело дойдет до наращивания мощностей.

Ранее в декабре власти Северной Ирландии опубликовали энергетическую стратегию региона до 2050 года. По их расчетам, к 2030 году не менее 70 процентов всей потребляемой энергии должно будет производиться из возобновляемых источников. В документ была также включена тепловая карта от геологической службы Северной Ирландии. Она поможет определить лучшие места для будущих проектов.

Великобритания заявила о цели углеродной нейтральности до 2050 года. Основными источниками парниковых выбросов в стране являются дома и предприятия с энергоснабжением от ископаемого топлива. Правительство Бориса Джонсона решило вводить запрет установки котлов в пользу тепловых насосов в новостройках поэтапно с 2025 года. Один их крупнейших застройщиков страны раскритиковал инициативу из-за низкой производительности оборудования. Общественники называли меры невыгодными из-за высоких цен на насосы и неожиданных трат для жильцов.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) в 2020 году производство энергии из геотермальных источников выросло только на 2 процента — этот показатель оказался ниже, чем за последние пять лет. В среднем он составлял 500 мегаватт в год, при этом большая его часть приходилась на такие государства, как Турция, Индонезия и Кения.

