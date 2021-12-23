Суд впервые оштрафовал GitHub

Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис для хостинга и разработки IT-проектов GitHub за отказ удалять запрещенный в России контент. Компания должна будет заплатить один миллион рублей, сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Административный материал в отношении GitHub Ink был составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ»). Сервис признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей.

В свою очередь, ТАСС в пресс-службе Таганского районного суда Москвы, один из мировых участков которого рассматривал данное дело об административном правонарушении, пояснили, что претензии регулятора к сервису возникли из-за отказа GitHub удалять данные «Умного голосования». Сайт проекта в сентябре был внесен в реестр запрещенной информации и заблокирован в России, так как он использовался Фондом борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена).

2 декабря сообщалось, что GitHub пригрозили штрафом до четырех миллионов рублей за неудаление запрещенного в России контента. До четырех миллионов рублей штрафа по аналогичной причине также пригрозили компании Twitter.