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Правительство предоставило Аэрофлоту госгарантии на 23 миллиарда рублей

Правительство предоставило «Аэрофлоту» госгарантии на 23 миллиарда рублей в 2021 году

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Правительство России предоставило «Аэрофлоту» госгарантии в общем размере до 23 миллиардов рублей в 2021 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Предоставить в 2021 году в обеспечение исполнения обязательств публичного акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии" <...> государственную гарантию Российской Федерации на сумму до 23 миллиардов рублей в обеспечение исполнения обязательств по возврату части суммы кредита, составляющей до 50 процентов фактически предоставленной суммы кредита», — говорится в распоряжении.

Ранее генеральный директор группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов заявил, что в 2022 году надеется выйти на операционную окупаемость компании. При этом глава перевозчика отметил, что внешних предпосылок для достижения хороших финансовых результатов немного. «Аэрофлот» хоть и планирует привлечь госгарантию на следующий год, в целом надеется обойтись без прямого государственного финансирования, отметил глава перевозчика. Кроме того, компания не планирует дополнительного выпуска акций в следующем году.

Марина Совина
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