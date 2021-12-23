Путин ответил на вопрос об Украине фразой «идите вы со своими озабоченностями»

Россия в 1990-е годы была полностью открыта к сотрудничеству, однако Запад в ответ поддержал терроризм на Северном Кавказе и устремления к дальнейшему распаду страны. Об этом глава государства Владимир Путин заявил, отвечая на вопрос Sky News о гарантиях ненападения на Украину в ходе ежегодной пресс-конференции. Трансляцию ведет РИА Новости.

Российский лидер заявил, что действия России будут зависеть от обеспечения Западом безопасности России, и в этой связи дальнейшее расширение НАТО на Восток неприемлемо. По словам Путина, России важен не ход переговоров, а результат. «В 1990-е нам обещали отказ от экспансии НАТО на Восток – получился обман, пять войн расширения Альянса. Разве мы пришли к границам этого блока? Нет, это они пришли к нам на порог. И теперь вы требуете от меня каких-то гарантий… Это вы должны дать гарантии, вы и сейчас, не забалтывать это на десятилетия!» — отметил он.

Путин заявил, что иногда складывается ощущение, будто Россия и Запад живут в разных мирах. «В 1990-е мы были полностью открыты к сотрудничеству – и что в итоге? Поддержка Западом терроризма на Северном Кавказе, устремления к дальнейшему распаду нашей страны, расширение НАТО. Зачем вы это делали, из года в год, игнорируя нашу озабоченность? Теперь мы просто хотим обеспечить свою безопасность. Нет, идите вы со своими озабоченностями! Будем делать то, что считаем нужным», — сказал президент России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на отсутствие у России намерений вторгаться на Украину, назвав домыслы о предполагаемом нападении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, Россия не представляет угрозу ни для каких государств.

