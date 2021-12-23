Япония перестанет пускать в страну россиян без карантина

Правительство Японии ввело обязательный карантин для въезжающих в страну россиян. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Японии в Facebook.

Такое решение принято в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. Ограничения вступают в силу в субботу, 25 декабря. С этого дня путешественники из России должны будут соблюдать трехдневный карантин в месте, установленном японскими властями. После этого, в случае отрицательного результата ПЦР-теста, россиянам необходимо провести еще 11 дней в режиме самоизоляции, но уже по месту пребывания.

Ранее власти Индонезии решили полностью закрыть границы для всех иностранных туристов с 24 декабря на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон. Запрет на туристические поездки в популярную пляжную страну будет действовать минимум до 2 января.