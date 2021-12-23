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В снесенном памятнике американскому генералу нашли письмо из 19 века

В снесенном памятнике генералу Ли в США обнаружили капсулу времени 130-летней давности

Фото: Pixabay

Американские исследователи вскрыли капсулу времени от предков из 19-го века, которая была обнаружена в пьедестале статуи генерала Ли, сообщает AP.

По информации агентства, когда в штате Ричмонд, Вирджиния, снесли конную статую, то нашли в пьедестале небольшую коробку из свинца. Внутри лежал конверт с письмом, три книги и серебряная монета из 19 века. Содержание книг 130-летней давности пока неизвестно — они намокли, и их нужно восстановить.

По словам губернатора штата Ральфа Нортэма, когда предметы подсохнут, они помогут узнать больше о быте того времени. В июне 2020 года Нортэм постановил снять памятник генералу Ли с постамента на фоне проходивших тогда в городе и по всем США протестов против расовой дискриминации. Памятник возвели в 1890 году.

Ранее в ходе капитального ремонта автодороги Р-257 «Енисей» в Дзун-Хемчикском районе Тувы было найдено ритуально-поминальное сооружение, под насыпью которого обнаружили геоглиф эпохи раннего бронзового века. Площадь сохранившейся части составила 16 квадратных метров.

Марина Совина
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