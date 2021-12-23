Россиянам дали советы для празднования Нового года в популярной арабской стране

Эксперты туриндустрии дали советы по организации отдыха в Катаре в период новогодних праздников. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты заявили, что это направление идеально подойдет для тех, кто хочет провести каникулы в теплом климате. Зимой температура воздуха в популярной пляжной стране достигает 23-24 градусов.

Отмечается, что отпуск в Катаре может быть разных форматов. Например, пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Doha порадует любителей роскошного отдыха. Постояльцам доступны три бассейна с гротами, спа-комплекс, приватный пляж и десять ресторанов.

Другая опция — пляжный курорт на Банановом острове. По словам экспертов, это место напоминает Мальдивы за счет лагун с бирюзовой водой и пляжей с белым песком. Гостям предложат различные гастрономические программы — барбекю у моря или романтический ужин при свечах.

Еще один вариант для отдыха — размещение в люксовом пятизвездочном отеле Marriott Marquis City Center Doha. В канун Нового года для туристов организуют бранч — повара подготовят сочные мясные стейки и блюда из морепродуктов.

В заключение специалисты порекомендовали обратить внимание на новую гостиницу в сегменте оздоровительного отдыха. Zulal Wellness Resort предлагает комплекс программ на основе практик традиционной арабской и исламской медицины.

Ранее, 1 декабря, Россия сняла ограничения на авиасообщение с Катаром, Кубой и Мексикой. Решение было принято в ходе заседания с вице-премьером России Татьяной Голиковой, которое прошло 16 ноября. Кроме того, в процессе обсуждения оперативный штаб увеличил количество рейсов в Италию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию и Вьетнам.