Россия сняла ограничения на полеты в три популярных пляжных курорта

Оперштаб: с 1 декабря Россия снимает ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и Катар

Россия с 1 декабря сняла ограничения на авиасообщение в три популярных пляжных курорта, среди которых Куба, Мексика и Катар. Об этом сообщается на официальном сайте Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что такое решение было принято в ходе заседания с вице-премьером России Татьяной Голиковой, которое прошло 16 ноября. Кроме того, в процессе обсуждения эксперты приняли решение об увеличении с 1 декабря рейсов в Италию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию и Вьетнам.

Так, теперь в Италию будет также осуществляться два полета в неделю по маршруту Москва — Рим, авиасообщение с Азербайджаном будет увеличено за счет рейсов из Москвы и других российских городов в Баку, а с Киргизией — за счет рейсов из Жуковского в Бишкек и из других отечественных городов в Иссык-Куль (Тамчи).

При этом полеты в Казахстан расширятся благодаря новым рейсам из Жуковского в Нур-Султан и Алма-Ату, из Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Красноярска, Минеральных Вод в Нур-Султан. Также будут доступны полеты в Алма-Ату из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Омска и Уфы; в Актау — из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга; в Актобе — из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. В Атырау будут совершаться рейсы из Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, а также в Усть-Каменогорск из Москвы и в Караганду из Ростова-на-Дону.

Вдобавок с 1 декабря самолеты из Москвы смогут летать по два раза в неделю во вьетнамские города Хошимин и Нячанг.

С 1 декабря Оперативный штаб также принял решение возобновить авиасообщение еще с пятью странами — Бразилией, Бангладеш, Аргентиной, Монголией и Коста-Рикой.