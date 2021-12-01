Россия возобновила авиасообщение с несколькими странами

Россия с 1 декабря возобновила авиасообщение с несколькими зарубежными странами. Об этом сообщается на официальном сайте оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Так, наступлением зимы возобновляются полеты в Бангладеш по маршруту Москва — Дакка, которые будут осуществляться два раза в неделю. Кроме того, восстановлено авиасообщение в Монголию с частотой три рейса в неделю из Москвы в Улан-Батор и один рейс в неделю из Улан-Удэ, Иркутска и Красноярска в Улан-Батор.

Также теперь регулярные полеты будут осуществляться в Бразилию, Аргентину и Коста-Рику по маршрутам между столицами с частотой по два рейса в неделю.

При этом портал TourDom опубликовал памятку путешественника, в которой объясняется, что открывшиеся направления предъявляют разные требования к туристам. Например, чтобы попасть в Бразилию, необходимо необходимо перед посадкой в самолет предъявить отрицательный ПЦР-тест, а для посещения Монголии россиянам достаточно показать справку о вакцинации препаратом «Спутник V» и отрицательный ПЦР-тест.

С 9 ноября Россия возобновила полномасштабное регулярное авиасообщение с десятью странами, включая Таиланд, Австрию, Норвегию, Багамы, Оман, Нидерланды, Норвегией, Иран, Тунис, Словению и Швецию.

