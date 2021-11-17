Россиянам разъяснили правила въезда в открывшиеся зарубежные страны

Российским туристам разъяснили правила въезда в зарубежные страны, с которыми Россия решила возобновить авиасообщение в следующем месяце. Памятка для путешественников опубликована на портале TourDom.

Эксперты напомнили, что с 1 декабря будут открыты рейсы в Аргентину, Бангладеш, Бразилию, Коста-Рику и Монголию.

Таким образом, чтобы посетить Аргентину, привитым отечественным отдыхающим необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации препаратом, одобренным в России, а непривитым — результат теста на антиген к COVID-19. Кроме того, невакцинированные туристы обязаны по приезде в республику пройти обязательный 10-дневный карантин.

Для поездки в Бразилию индивидуальным российским путешественникам необходимо перед посадкой в самолет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета, и заполненную Декларацию о здоровье. При этом лица, переболевшие за последние 90 дней COVID-19, обязаны предоставить справку от врача на португальском, английском или испанском языке о выздоровлении и два ПЦР-анализа: один, сделанный за 72 часа до посадки на воздушное судно, другой — не ранее чем за 14 дней до отправления.

Похожие требования для пересечения границы предъявили туристам власти Бангладеш — для въезда им необходимо показать ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, и заполненную форму медицинской декларации.

Правила въезда в Коста-Рику для россиян остались прежними — туристы должны иметь при себе страховой медицинской полис с покрытием лечения от коронавируса на 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Также до регистрации на рейс и не ранее чем за 48 часов до полета необходимо заполнить форму Health Pass.

Для въезда в Монголию россиянам достаточно предоставить сертификат о вакцинации препаратом «Спутник V» и отрицательный ПЦР-тест, взятый не позднее чем за 72 часа до вылета из первого пункта посадки.

Ранее в ноябре стало известно, что с 1 декабря Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в три популярные курортные страны — Кубу, Мексику и Катар. Также сообщалось об увеличении с 1 декабря числа рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам.