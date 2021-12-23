Губернатор Кузбасса открыл комплекс Сибирского кластера искусств

В Кемерове открылся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств. В течение нескольких дней дети из разных территорий Кузбасса будут приезжать в новый комплекс на новогоднюю программу.

«Мы мощный промышленный регион. И с самого начала, когда он закладывался, всегда шла рядом культура, — заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. — Культура всегда была передовым фронтом развития Кузбасса. Даже в самые тяжелые время строились дома культуры. Во время войны открывались театры, например, детский театр «Сказ» в Новокузнецке. И это наша отличительная особенность. Культура востребована у нас. Без развития культуры и духовности развиваться и конкурировать на равных в мире современный промышленный регион не может».

Кузбасс стал первым из 4-х регионов страны, где сейчас по указу президента России Владимира Путина создаются такие кластеры (кроме Кемерово это Владивосток, Севастополь, Калининград), где реально талантливые дети начнут обучаться в самых современных условиях. «Благодаря решению президента Владимира Путина здесь у нас реализуется проект создания кластера искусств, — отметил губернатор. — И не просто кластер с театрально-музейным комплексом, а с образовательным кварталом, где будут учиться и расти наши дети. Я считаю, что это величайшее событие в развитии Кузбасса. Мы с вами строим не на десятилетия, это на века. Пройдет много-много лет, а центр будет готовить детей. Это огромный вклад в настоящее и в будущее Кузбасса».

Культурно-образовательный комплекс расположен в Ленинском районе Кемерова и состоит из пяти зданий: хореографической академии для учащихся и интерната на 150 мест, Центральной музыкальной школы на 150 учеников с концертным залом и зинтернатом на 75 учеников; общеобразовательной школы с двумя бассейнами на 300 учащихся. Общая площадь комплекса зданий — 33 807 квадратных метров. Объекты строились параллельно со всей необходимой инфраструктурой и занимают площадь примерно 7 гектаров.

Талантливые дети со всего Кузбасса и Сибири теперь смогут учиться в подразделениях Российского государственного института сценического искусства, Высшей школы театрального и музыкального искусства. 79 одаренных детей из Кузбасса и других регионов уже занимаются в филиале Московской государственной академии хореографии, еще 50 — в филиале «Сибирский» Центральной музыкальной школе при Московской консерватории им. П.И. Чайковского.

Структура образовательного процесса предполагает непрерывный профессиональный рост учащихся: талантливые школьники могут стать студентами, чтобы по окончании вуза начать работу в культурно- образовательном комплексе.

Летом этого года высокий уровень кластера оценил лично президент страны Владимир Путин. А в ноябре воспитанники дали свой первый концерт в стенах комплекса для дирижера Валерия Гергиева. В этом районе расположены несколько главных вузов региона и проживает много молодежи и детей. Во время строительства комплекса были обновлены дороги, благоустроена территория, фасады зданий, оборудованы детские площадки. В общей сложности обновлена территория на площади 25 гектаров.

Этот год в Кузбассе юбилейный — летом регион отметил 300 лет с открытия угля. В области в рамках подготовки к юбилею появилось много новых социальных, культурных и спортивных объектов. Но на культурном кластере развитие не заканчивается. Сейчас ведется строительство музейно- театрального комплекса — театра оперы и балета - филиал Мариинского театра, музейный комплекс — филиал Русского музея и Кузбасский центр искусств.

