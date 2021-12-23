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Адвокат прокомментировал дело об убийстве Немцова после вопроса Путину

Адвокат Прохоров: следствие не продвинулось в расследовании убийства Немцова
Вадим Прохоров

Вадим Прохоров. Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Следователи так и не установили заказчиков убийства российского политика Бориса Немцова. Об этом ТАСС заявил адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы дочери Немцова.

По его словам, на данный момент установлены лишь исполнители преступления. При этом в отдельное производство выделено дело в отношении объявленного в международный розыск водителя Руслана Мухутдинова и «иных неустановленных лиц».

Юрист полагает, что следователи не допросили целый ряд возможных участников событий.

«На наш взгляд, есть и еще лица, которых необходимо допросить для установления истины по делу — Руслан Геремеев, Адам Делимханов, их родственники и даже Рамзан Кадыров», — заявил Прохоров.

Ранее о расследовании дела об убийстве Бориса Немцова и Анны Политковской у Владимира Путина спросили на ежегодной пресс-конференции. Президент заверил журналистов, что сделал все, чтобы раскрыть преступления.

Российский политик Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В него попали четыре пули, он скончался на месте. В январе 2016 года в Следственном комитете России заявили о раскрытии дела Немцова. Обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму, предъявлено Зауру Дадаеву, его сообщникам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Кроме того, заочно арестован и объявлен в международный розыск возможный организатор убийства Руслан Мухудинов.

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Мария Рубникович
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