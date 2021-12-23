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Путин ответил на вопрос о заказчиках убийств Политковской и Немцова

Путин об убийствах Политковской и Немцова: я сделал все для раскрытия этих преступлений

Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин заявил, что сделал все, чтобы раскрыть убийство журналистки Анны Политковской и российского политика Бориса Немцова. Об этом он рассказал в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию ведет РИА Новости.

«И соответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранительным и специальным службам. И как вам известно, за совершенное преступление, люди сидят в тюрьме», — сказал глава государства.

Он отметил, что существует мнение, будто заказчики убийств спрятались, однако органам дознания это не известно. «Если есть заказчики, то будем их искать», — добавил Путин.

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Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. По данным следствия, мотивом преступления является месть за ее профессиональную деятельность. Киллер Рустам Махмудов и один из организаторов убийства, Лом-Али Гайтукаев, получили пожизненные сроки в июне 2014 года. Сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков, который по информации Следственного комитета России входил в преступную группу Гайтукаева, обвинял в этом экс-эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, а также российского бизнесмена Бориса Березовского, скончавшегося в Лондоне в 2013 году. Близкие Политковской считают данную версию недостоверной.

Российский политик Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В него попали четыре пули, он скончался на месте. В январе 2016 года в Следственном комитете России заявили о раскрытии дела Немцова. Обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму, предъявлено Зауру Дадаеву, его сообщникам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Кроме того, заочно арестован и объявлен в международный розыск возможный организатор убийства Руслан Мухудинов.

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Варвара Кошечкина
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