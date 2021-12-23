В Донбассе заявили об отказе Киева открыть КПП на новогодние праздники

Киев отказался возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в Донбассе на новогодние праздники. Об этом заявила министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова по итогам встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ), передает издание «Известия».

По ее словам, при предварительном согласовании и соблюдении определенных эпидемиологических условий стороны могли бы открыть КПП. Никонорова отметила, что, тем не менее, представители Киева буквально сражу же, без обсуждения и уточнения подробностей, ответили на данное предложение отказом.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все стороны Трехсторонней контактной группы по Донбассу договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в регионе. «Наши многомесячные усилия по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня окупились», — написал Ермак. Он назвал договоренности «шагом к деэскалации на востоке».

