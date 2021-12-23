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В Казахстане одобрили отмену смертной казни

Казахстанский Сенат принял закон об отмене смертной казни

Фото: senate.parlam.kz

Сенат Казахстана принял закон об отмене смертной казни без оговорки на ее использование в военное время. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Одобренный парламентом Казахстана закон был направлен на подпись президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву. В случае полной отмены смертной казни она не будет подлежать восстановлению, а республика станет одним из сотни государств, которые отказались от подобной высшей меры наказания.

Заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев заявил, что после подписания закона смертная казнь будет исключена как вид наказания из 17 статей Уголовного кодекса (УК) страны. Он добавил, что самым строгой мерой при этом окажется пожизненное лишение свободы.

Отмечается также, что документ предусматривает дополнение УК запретом на условно-досрочное освобождение (УДО) лиц, смертная казнь которых будет заменена пожизненным заключением.

С 2004 года в Казахстане действует бессрочный мораторий на смертную казнь. Его в декабре 2003 года ввел первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Предполагалось, что мораторий будет действовать до решения вопроса об отмене смертной казни.

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Георгий Нестеров
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