Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Вадим Лобанов

Умер российский актер театра и кино, заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ Вадим Лобанов. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу университета.

Артист скончался на 82-м году жизни в среду, 22 декабря. Причиной смерти стала хроническая болезнь, от которой он страдал в последние годы.

Вадим Лобанов родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. Творческую карьеру начал в возрасте 20 лет в «Русском драматическом театре Эстонской ССР». Через некоторое время переехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина.

Лобанов известен широкому зрителю по ролям в таких многосерийных проектах, как «Семнадцать мгновений весны», «Улицы разбитых фонарей», «Мажор», «Шторм» и других. В 2007 году ему было присуждено почетное звание Народного артиста Российской Федерации. Свою последнюю роль актер исполнил в сериале Романа Волобуева «Последний министр».