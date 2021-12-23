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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Вадим Лобанов

Народный артист России Вадим Лобанов скончался на 82-м году жизни

Кадр: «Улица разбитых фонарей»

Умер российский актер театра и кино, заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ Вадим Лобанов. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу университета.

Артист скончался на 82-м году жизни в среду, 22 декабря. Причиной смерти стала хроническая болезнь, от которой он страдал в последние годы.

Вадим Лобанов родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. Творческую карьеру начал в возрасте 20 лет в «Русском драматическом театре Эстонской ССР». Через некоторое время переехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина.
Лобанов известен широкому зрителю по ролям в таких многосерийных проектах, как «Семнадцать мгновений весны», «Улицы разбитых фонарей», «Мажор», «Шторм» и других. В 2007 году ему было присуждено почетное звание Народного артиста Российской Федерации. Свою последнюю роль актер исполнил в сериале Романа Волобуева «Последний министр».

Сергей Равин
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