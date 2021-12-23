Модель OnlyFans обругали в сети за пошлый костюм медсестры во время пандемии

Популярную модель, которая размещает откровенный контент в социальных сетях, обругали в сети за сексуализацию медицинских работников в разгар пандемии каоронавируса. Об этом сообщает Daily Star.

В последнем посте, опубликованном на платформе OnlyFans, 33-летняя бразильянка Крис Галера (Cris Galêra) позировала в образе медсестры. Ее наряд состоял из прозрачного нижнего белья, мини-юбки и чепца с красным крестом.

По информации издания, пользователи соцсетей сочли фотосессию манекенщицы слишком пошлой и неуместной во времена распространения вируса. «Это обесценивание труда медицинского персонала, работающего на износ последние два года», — приводится критика одного из комметраторов.

В ответ Галера заявила, что не имела злого умысла, показывая данные фото. «Я ничего такого не сделала. Это мой очередной тематический проект. Критикуйте, если хотите», — добавила она.

Известно, что женщина потратила более 100 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей) на пластические операции. В настоящий момент в Instagram на нее подписаны почти 200 тысяч человек. По словам героини материала, однажды арабский шейх предложил выйти за него замуж в обмен на 485 тысяч долларов (35 миллионов рублей), однако она отказалась. Вместо этого Галера заключила брак сама с собой, но в скоре оформила развод.

В мае 2020 года неизвестный опубликовал фотографию медсестры из Тульской области, которая выполняла работу в защитном костюме, надетом поверх бикини. Коллеги девушки объяснили, что в костюме работать очень жарко, поэтому медработница решила не надевать одежду, однако она не ожидала, что костюм будет так просвечивать. Отмечается, что пациенты не имели претензий к внешнему виду медсестры.