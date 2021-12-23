Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Нелепая ошибка на свитере популярного бренда разозлила покупательницу

Блогерша заказала джерси на сайте Shein с названием штата и обнаружила в ней ошибку

Кадр: видео @isabellarobshaw

Популярный бренд одежды Shein дважды прислал покупательнице вещь с нелепой ошибкой в надписи на принте и разозлил ее. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Блогерша Изабелла Робшоу (Isabella Robshaw) поделилась историей о своем неудачном шопинге в интернет-магазине упомянутой марки. Сперва девушка приобрела зеленый джерси в американском стиле с надписью California San Franсisco. Неожиданно во время примерки героиня материала обнаружила, что в названии штата пропущена буква l.

Затем блогерша показала второй свитшот того же бренда: на этот раз она выбрала коричневый вариант с надписью Yellowstone National Park. Однако и во второй раз в названии была допущена орфографическая ошибка. Более того, Робшоу решила проверить наличие ошибки, открыв фото товара на сайте: на нем так же было написано rark вместо park.

Публикация стала вирусной и набрала 1,5 миллиона просмотров и 113 тысяч лайков. Пользователи сети принялись обсуждать недочеты бренда в комментариях. «Почему мне понадобилось три года, чтобы понять, что пишется rark, а не park?», «Я чуть не заказала этот коричневый джемпер и даже не заметила ошибки», «Боже, я бы не заметила», «Неудивительно, это же Shein», — высказывались они.

В августе другая покупательница заказала вещи в интернет-магазине Pretty Little Thing и возмутилась во время примерки. Пользовательница TikTok показала белое платье-рубашку, которое оказалось ей велико. Помимо этого, девушка заказала бежевые сандалии на плоской подошве, однако, по ее словам, бренд по ошибке выслал ей только одну сандалию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
Украина ответила на слова Путина о подготовке новой операции в Донбассе
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь
Чимаев пообещал оторвать голову бойцу UFC
Звезда «Универа» объяснила кусание губ перед Путиным
Вирусолог усомнился в достижении коллективного иммунитета в России в 2022 году
Умерла бывший главный редактор американского Vogue
Нелепая ошибка на свитере популярного бренда разозлила покупательницу
Суд арестовал избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию россиян
Нидерланды отказались депортировать россиян из-за дела MH17
Сергей Тихановский обжаловал приговор
В Японии создали экран со вкусом
В России назвали срок начала работы над увеличением пенсий выше инфляции
Раскрыт вопрос Шнурова Путину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter