Нелепая ошибка на свитере популярного бренда разозлила покупательницу

Популярный бренд одежды Shein дважды прислал покупательнице вещь с нелепой ошибкой в надписи на принте и разозлил ее. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Блогерша Изабелла Робшоу (Isabella Robshaw) поделилась историей о своем неудачном шопинге в интернет-магазине упомянутой марки. Сперва девушка приобрела зеленый джерси в американском стиле с надписью California San Franсisco. Неожиданно во время примерки героиня материала обнаружила, что в названии штата пропущена буква l.

Затем блогерша показала второй свитшот того же бренда: на этот раз она выбрала коричневый вариант с надписью Yellowstone National Park. Однако и во второй раз в названии была допущена орфографическая ошибка. Более того, Робшоу решила проверить наличие ошибки, открыв фото товара на сайте: на нем так же было написано rark вместо park.

Публикация стала вирусной и набрала 1,5 миллиона просмотров и 113 тысяч лайков. Пользователи сети принялись обсуждать недочеты бренда в комментариях. «Почему мне понадобилось три года, чтобы понять, что пишется rark, а не park?», «Я чуть не заказала этот коричневый джемпер и даже не заметила ошибки», «Боже, я бы не заметила», «Неудивительно, это же Shein», — высказывались они.

В августе другая покупательница заказала вещи в интернет-магазине Pretty Little Thing и возмутилась во время примерки. Пользовательница TikTok показала белое платье-рубашку, которое оказалось ей велико. Помимо этого, девушка заказала бежевые сандалии на плоской подошве, однако, по ее словам, бренд по ошибке выслал ей только одну сандалию.