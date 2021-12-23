Путин разрешил журналистам кричать на своей пресс-конференции

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции разрешил журналистам выкрики с места. Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков попросил представителей СМИ не кричать. «Будем, будем, кричите», — шутливо разрешил Путин.

Пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж». На нее аккредитовали более 500 журналистов. Перед мероприятием их обрабатывали частицами серебра.

В этом году глава государства изменил одну из традиций большой пресс-конференции и отказался от вступительного слова. «Думаю, что можно без каких-то долгих вступительных слов начать работать. Это будет полезнее и интереснее для всех», — сказал глава государства.