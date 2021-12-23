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В небе над российским регионом заметили космические молнии

Над Тункинской долиной в Бурятии зафиксировали множественные спрайты

Фото: @irkutskuniversity

В небе над Тункинской долиной в Бурятии заметили редкое явление — спрайты, или так называемые космические молнии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Природное явление зарегистрировала метеорная установка SKYLINE астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета (ИГУ) во время мощной грозы, которая накрыла российский регион в июне. Позже специалисты, обрабатывавшие полученные с нее данные, обнаружили на одном из снимков множественные спрайты, которые наблюдаются крайне редко.

«Спрайты возникают во время гроз над той областью, где гораздо ниже, в тропосфере, генерируются сильные молнии. Увидеть и зарегистрировать спрайты крайне сложно — эти вспышки сложной формы длятся всего около одной сотой доли секунды», — пояснил директор обсерватории Сергей Язев.

По его словам, в дальнейшем ученые лаборатории планируют проанализировать полученные данные вместе с коллегами из Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН).

Ученым впервые удалось случайно зафиксировать спрайты в 1989 году. При этом об их физической природе по-прежнему известно крайне мало.

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Варвара Кошечкина
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