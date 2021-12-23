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Ранее судимого российского священника нашли убитым в собственном доме

В Нефтекамске убили ранее судимого священника Петропавловского кафедрального собора
Артур Ниволин

Артур Ниволин. Фото: телеграм-канал «Baza»

В Нефтекамске убили ранее судимого российского священника Артура Ниволина. Об этом в четверг, 23 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным канала, тело игумена Петропавловского кафедрального собора в его доме обнаружил зашедший проведать коллегу протоиерей. По предварительным данным, погибший скончался от колото-резаных ранений. Рядом был найден чемоданчик с курительными приспособлениями и несколько использованных презервативов.

Священнослужитель вел замкнутый образ жизни и всегда уходил домой после литургии. Последний раз в церкви его видели 3 декабря. По данным агентства РИА Новости, подозреваемый в убийстве уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Убитый священник был ранее судим по наркотической статье и за мошенничество. Ниволин был известен скандальным поведением. Так в 2015 году он позвонил секретарю верховного муфтия и, имитировав голос митрополита, возмутился поведением мусульман.

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Владимир Седов
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