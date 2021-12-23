В «Народном фронте» прокомментировали пресс-конференцию Путина

Сопредседатель центрального штаба «Народного фронта», депутат Госдумы Елена Цунаева отметила то, насколько президент России Владимир Путин погружен в региональную повестку. Она подчеркнула, что глава государства показал это во время ежегодной пресс-конференции.

«В очередной раз поразилась, насколько наш президент глубоко погружен в региональные темы. Понравилась риторика большой пресс-конференции: Россия — это про гуманность, семейные ценности, уважение к старшему поколению, знание и почитание истории страны ее гражданами. Важная тема, которую подняла журналистка из Волгограда, — музей-заповедник Сталинградская битва, нуждающийся в реставрации. Я общалась с региональными властями на эту тему: памятник федерального значения, на его реставрацию нужны колоссальные деньги. Приятно, что Владимир Путин отметил важность федеральной поддержки объектов культуры и пообещал проверить, достаточная ли она», — отметила она.

Цунаева подчеркнула, что ей откликнулась тема свободы творчества. Она отметила слова президента, что «размещение портретов нацистов на сайте "Бессмертного полка" не является свободой творчества, как и оскорбление пророка Мухаммеда». Она согласилась, что выражать творческие порывы волен каждый гражданин, и не только художник или кинорежиссер, но, по ее мнению, важно не задевать тонкие границы морали и культуры каждого человека.

«Согласна с мнением президента и о том, что нужно больше рассказывать и показывать людям, как работают заводы по переработке отходов, что они современные и безопасные, а еще решают ряд экономических задач — новые рабочие места, например. Темой контроля за утилизацией отходов мы плотно занимаемся в “Народном фронте”, а в народной программе партии предусмотрено создание новых высокотехнологичных комплексов по обезвреживанию и утилизации высокоопасных отходов», — отметила она.

Цунаева также напомнила о народной программе «Единой России».

«Перекликались с народной программой “Единой России” абсолютно все социальные вопросы, прозвучавшие на ежегодной пресс-конференции. По сути, это те запросы граждан, которые партия собрала во время выборов и в рамках которых сейчас выстраивается ее деятельность в Госдуме. И вопросы журналистов, и ответы Президента еще раз подтвердили, что партия выбрала непростой путь — взяв на себя конкретные обязательства, обязана будет давать конкретные ответы», — сказала она.

