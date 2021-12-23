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В США предсказали катастрофу из-за подготовки спецслужбами «партизан» на Украине

Экс-офицер ЦРУ Джиральди предрек катастрофу из-за подготовки США «партизан» на Украине

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вероятная подготовка представителями разведывательных служб США «партизан» на Украине для ведения боевых действий против российских военных может привести к катастрофе для всех причастных сторон. Об этом The Mirror рассказал бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди, передает РИА Новости.

Американский офицер прокомментировал сообщения о том, что российские вооруженные силы могут оказаться в затруднительном положении, отрезанными и обойденными с фланга, если они продвинутся вглубь Украины, из-за подготовленных спецслужбами США украинских сил «для ведения боевых действий в ходе партизанской войны». Он отметил, что подстрекательства Вашингтона носят неконституционный характер, а в этом конкретном случае последствия таких действий могут быть катастрофическими.

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Помимо этого, Джиральди добавил, что возможная тайная подготовка украинских сил является одной из самых озадачивающих программ США. Он также предупредил, что из-за подобных шагов Вашингтон, безусловно, ввяжется в то, что можно назвать «военными преступлениями».

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на официальное лицо Белого дома сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует оказать поддержку повстанцам в случае вторжения России на Украину, захвата значительной части территорий и начала партизанской войны. В Вашингтоне захотели устроить российской стороне новый Афганистан в случае ведения боевых действий против Украины. Целевая группа, в которую входят ЦРУ и другие ключевые агентства, изучает опыт организации повстанческих движений во время афганской войны с 1979 по 1989 год против СССР, чтобы заставить Россию понести издержки без прямого участия американских войск.

Марина Совина
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