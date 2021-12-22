CША захотели устроить России новый Афганистан на Украине

Администрация президента США Джо Байдена планирует оказать поддержку повстанцам в случае вторжения России на Украину, захвата значительной части территорий и начала партизанской войны. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на официальное лицо Белого дома.

В Вашингтоне захотели устроить российской стороне новый Афганистан в случае ведения боевых действий против Украины. Целевая группа, в которую входят ЦРУ и другие ключевые агентства, изучает опыт организации повстанческих движений во время афганской войны с 1979 по 1989 год против СССР, чтобы заставить Россию понести издержки без прямого участия американских войск.

В группу входит команда юристов, которая ищет возможности оказания помощи будущим украинским повстанцам без нарушения американских и международных законов. В администрации уверены, что прямое военное вмешательство со стороны США — это риск тотальной войны, на который Байден не хочет идти ради Украины, предпочитая тактику серой зоны.

По данным WP, одним из блоков для создания повстанческого движения рассматриваются 500 тысяч украинцев, прошедших некоторую вооруженную подготовку. Американские специалисты по планированию обсудили тайники с оружием и другие логистические инструменты, которые могут поддержать мощную «секретную сеть» в случае вторжения России.

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин обвинил США в поставках на Украину химического оружия, вызывающего паралич. По его словам, Вашингтон направил Киеву антидот от ботулотоксина. «В ноябре был уже доставлен сам химический препарат. Он находится в 40-миллиметровых контейнерах, может применяться гранатометами. Вес небольшой. Его можно скидывать с беспилотников», — заявил Басурин.