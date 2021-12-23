В России назвали срок начала работы над увеличением пенсий выше инфляции

Вопрос увеличения пенсий россиян выше уровня инфляции могут начать решать уже в начале 2022 года, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом он сказал «Ленте.ру».

Для корректировки размера выплат правительству потребуется принять соответствующее политическое решение. А Министерству финансов нужно найти дополнительные ресурсы на увеличение пенсий, подчеркнул депутат.

«Я думаю, что диалог будет продолжен, учитывая посыл, который дал президент. Его должны услышать в правительстве, в Минфине разыскать ресурсы, и уже в начале года вернуться к этому вопросу, привести в соответствие законодательство или запустить иной механизм для того, чтобы наши пенсионеры стали получать пенсии выше уровня инфляции, как это было заложено конституционной нормой», — рассказал Нилов.

Возможно, будет принято иное решение в виде единовременной выплаты всем пенсионерам Ярослав Нилов депутат Госдумы

Ранее президент России Владимир Путин заявил в рамках пресс-конференции о готовности правительства поднять пенсии выше фактического уровня инфляции.

