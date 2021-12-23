Водитель оригинально отомстил занявшему его парковочное место соседу

Пользователь Reddit с ником @topathemornin рассказал, как придумал необычный способ мести соседу, который зимой занял расчищенное им от снега парковочное место. Мужчина признался, что вылил на автомобиль соседа много воды, из-за чего машина покрылась ледяной коркой. В комментариях многие юзеры восхитились оригинальным поступком автора, однако некоторые осудили его, по их мнению, @topathemornin не должен был сердиться на водителя.

Автор публикации уточнил, что история произошла с ним в холодный зимний день. По словам мужчины, ночью выпало 20 сантиметров снега. Рассказчик с женой собирались отправиться в магазин, поэтому герою истории пришлось расчищать снег вокруг автомобиля. На это у него ушло 45 минут, при этом на улице было достаточно холодно.

«Нас не было час, а когда мы вернулись, оказалось, что наш сосед занял парковочное место, которое я очистил от снега», — рассказал @topathemornin. При этом мужчина уточнил, что в его жилом комплексе нет мест для парковки, закрепленных за определенным водителем. «Зимой всем понятно, что если ты очистил от снега парковочное место, оно — твое», — объяснил юзер.

Пользователь признался, что поступок соседа сильно его рассердил. «Я зашел в дом и наполнил водой две емкости объемом по галлону (от 3,7 до 4,5 литра в зависимости от страны — прим. "Ленты.ру"). Вернулся и вылил воду на его лобовое стекло. Вылил и повторил это. Наверное, я вылил порядка 10 галлонов воды на его машину», — поделился мужчина. По словам автора поста, вода на автомобиле застыла ледяной коркой, и на следующее утро он наблюдал за тем, как сосед пытался отскрести ее с лобового стекла.

В комментариях мнения об истории разошлись. Многие пользователи положительно оценили месть соседу. «По-настоящему мелочная месть. Мне нравится», «Браво! Украсть расчищенное чужим человеком парковочное место — сволочной поступок», — написали юзеры. Но некоторые комментаторы решили, что сосед героя истории имел полное право поставить машину на то место. «А как люди должны узнать, вернешься ты домой или нет? Допустим, ты уехал на 8 часов на работу. Получается, никто не может парковаться на этом месте?» — спросил автора один из юзеров. С этим согласились и другие комментаторы, которые заявили, что не возражают, если расчищенное ими место займет другой человек.