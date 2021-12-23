Путин рассказал о своих уговорах Порошенко не начинать войну в Донбассе

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2014 году лично уговаривал пятого президента Украины Петра Порошенко отказаться от военной операции в Донбассе. Об этом он заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

«Я лично в 2014 году уговаривал Порошенко: "только не военная операция". "Да-да" — и начал», — сказал Путин.

Он также допустил, что Киев готовит третью военную операцию. «Но мы же должны думать о перспективах своей безопасности на ближайшее время. Ждать, когда долбанут? Это серьезный вопрос», — отметил глава государства.

Результатом войны в Донбассе он назвал потери и минские соглашения. «Они хорошие или нет? Единственно возможные. Проблема в чем? Не хотят исполнять. Объявили русских, проживающих на этих территориях, некоренным народом. Потом выдавливают русских с исторической территории», — добавил Путин.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится несколько лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.