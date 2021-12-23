Продажи американского оружия рухнули

Объем экспорта США вооружений по межгосударственным и частным контрактам рухнул до 138 миллиарда долларов в 2021 финансовом году (минус 21 процента год к году). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Госдепартамента страны.

Общая сумма одобренных Госдепартаментом межправительственных контактов на поставку вооружений составила 34,81 миллиарда долларов. Сумма аналогичных контрактов в частном секторе оказалась 103,4 миллиарда долларов. В 2020 финансовом году эти показатели были 50,78 и 124,3 миллиарда долларов соответственно. Общая сумма продаж американского оружия была 175 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в 2020 году продажи российского оружия сократились на 6,5 процента по сравнению с 2019-м, с 28,2 миллиарда долларов до 26,4 миллиарда.

Этот показатель снижается третий год подряд, причем за последний период российские компании показали одно из самых резких падений среди всех участников рынка. Пиком продаж отечественного оружия стал 2017 год, когда на долю поставщиков из России приходилось пять процентов мирового рынка.