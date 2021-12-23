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Пытавшемуся создать в России экстремистскую ячейку иностранцу дали срок

В Приамурье иностранца приговорили к 12 годам колонии за содействие терроризму

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Амурской области иностранца приговорили к 12 годам колонии за поддержку запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), передает ТАСС.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину в июле 2020 года. По версии следствия, он распространял призывы к насильственным вооруженным действиям, оправдывал радикальные идеи и пытался создать в области экстремистскую ячейку.

Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности и публичном оправдании терроризма. Первые четыре года срока иностранец будет отбывать в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили права пользоваться интернетом на три года.

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Мария Рубникович
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