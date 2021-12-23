Путин прокомментировал приказы украинских военных стрелять по своим

Руководство Украины считает жителей Донбасса своими гражданами, однако отдает приказы стрелять по ним. Об этом президент России Владимир Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

«Как они отдают приказы стрелять по Донбассу? У нас же были договоренности о том, что приказ на ответный огонь может отдать только вышестоящий руководитель, вплоть до министерства. Как они могли это сделать, отдавая приказ стрелять по своим гражданам?» — сказал глава государства, комментируя соответствующие решения украинских властей.

Он добавил, что Россию хотят сделать стороной конфликта в Донбассе, однако страна этого не допустит.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится несколько лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.