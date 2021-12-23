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Путин прокомментировал приказы украинских военных стрелять по своим

Президент Путин о приказах Киева стрелять в Донбассе: они стреляют по своим гражданам

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Руководство Украины считает жителей Донбасса своими гражданами, однако отдает приказы стрелять по ним. Об этом президент России Владимир Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

«Как они отдают приказы стрелять по Донбассу? У нас же были договоренности о том, что приказ на ответный огонь может отдать только вышестоящий руководитель, вплоть до министерства. Как они могли это сделать, отдавая приказ стрелять по своим гражданам?» — сказал глава государства, комментируя соответствующие решения украинских властей.

Он добавил, что Россию хотят сделать стороной конфликта в Донбассе, однако страна этого не допустит.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится несколько лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

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Варвара Кошечкина
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