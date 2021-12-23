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Путин пообещал поддержку народным промыслам России

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность оказания дополнительной поддержки народным промыслам. Об этом он заявил, отвечая на вопрос представительницы газеты «Марийская правда» Анастасии Петровой в ходе своей ежегодной пресс-конференции. Прямую трансляцию мероприятия вел ТАСС на своем YouTube-канале.

«О народных промыслах — я думаю, что в последнее время все-таки мы приняли ряд решений, в том числе в сфере образования, тех, кто занимается и хочет дальше заниматься народными промыслами. Но не могу не согласиться в том, что сделано недостаточно. (...) Я для себя пометил и то, что можно будет сделать дополнительно, мы постараемся сделать», — сказал глава государства.

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходила в очном формате в московском Манеже. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что журналисты смогут свободно задавать вопросы Путину в обычном режиме. Всего на мероприятии присутствуют более 500 представителей российских и зарубежных СМИ.

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