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Путин ответил на вопрос о просчитывании вероятности войны

Путин: в 2014 году мы были вынуждены что-то делать после обострения ситуации

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос, просчитывают ли российские власти вероятность войны. Трансляцию пресс-конференции на Youtube ведет ТАСС.

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Он напомнил, что обострение ситуации началось в 2014 году, имея в виду кризис на Украине, и отметил, что Россия была «вынуждена что-то делать».

«До этих пор, несмотря на то, то СССР прекратил существование, мы с этим смирились и работали с властями Украины, обо всем договорившись. И готовы были работать дальше. Но в 2014 году произошел кровавый госпереворот. Зачем? Ответа нет. Президент Янукович был готов отдать власть», — подчеркнул Путин.

Президент рассказал о своих сложившихся впечатлениях, что военная операция Украиной на Донбассе готовится, и добавил, что «может быть, готовиться нужно к этому». Путин подчеркнул, что Россия должна думать о перспективах своей безопасности на ближайшее время.

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Антон Похиляк
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